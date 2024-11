13ª edição do Festival Social Good Brasil começa nesta quinta-feira em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/10/2024 - 10h51 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h58 ) twitter

O Festival Social Good Brasil, um dos maiores eventos do país focado em dados, tecnologia e impacto social, começa nesta quinta-feira, 17 de outubro, em Florianópolis. Durante o festival, os participantes terão acesso a uma rica programação que inclui palestras, workshops e debates com especialistas renomados na área. A repórter Daniela Ceccon traz ao vivo todos os detalhes sobre o que esperar dessa 13ª edição do evento. Não perca a oportunidade de se conectar com inovações que estão moldando o futuro da sociedade.

