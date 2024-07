12 fazendeiros são investigadas por queimadas no Pantanal

Aclr |Do canal Record News no YouTube

12 fazendeiros vão ser investigados pelo Ministério Público por terem as fazendas identificadas como ponto de início do fogo no Pantanal. Segundo o órgão, as causas do fogo não foram descobertas, mas caso seja provado que houve incêndio intencional, os proprietários podem responder por crime ambiental.

