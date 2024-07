11 anos da nevasca em Santa Catarina: imagens exclusivas do Cambirela Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 23/07/2024 - 20h36 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta terça-feira (23), marca 11 anos desde a impressionante nevasca que cobriu Santa Catarina, incluindo a rara ocorrência de neve no Cambirela, em Palhoça. Em uma cobertura especial, apresentamos imagens exclusivas desse evento histórico, capturadas com o apoio do helicóptero Arcanjo. Para esta quarta-feira (24), a previsão indica tempo seco, com predominância de sol e poucas nuvens. Contudo, há a possibilidade de formação de nevoeiros, que podem ser particularmente densos nas áreas litorâneas. Fique atento à nossa previsão do tempo com Cibelly Favero para mais detalhes sobre as condições meteorológicas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.