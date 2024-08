101 anos do Avaí: torcedor recebe transplante no dia do aniversário do clube Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/08/2024 - 12h09 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Neste domingo (01), o Avaí Futebol Clube celebra 101 anos de história e paixão. A data é marcada por um momento especial: um torcedor do clube recebeu um transplante de órgãos exatamente no dia do aniversário do time. Para homenagear o clube e seus fiéis torcedores, preparamos uma reportagem que reflete a profunda conexão entre o Avaí e sua torcida. A reportagem também destaca mensagens de carinho enviadas para o Eduardo, um dos grandes símbolos dessa celebração. Essas e outras atualizações do esporte catarinense no SC no AR.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.