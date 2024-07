100% de ocupação em leitos de UTI: situação crítica no Oeste e outras regiões Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 24/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h15 ) ‌



A região Oeste enfrenta uma crise significativa na saúde com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Neste cenário, qualquer paciente que precise de uma vaga enfrentará longas esperas, devido à falta de disponibilidade. A situação é crítica não apenas no Oeste, mas em diversas regiões do estado, onde todos os leitos de UTI do SUS estão ocupados. Acompanhe a reportagem de Milena Bender para entender as implicações dessa crise e o impacto na assistência médica para os pacientes em necessidade urgente de cuidados intensivos.

