10 kg de maconha são encontrados em caixas de boneca em Foz do Iguaçu Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/07/2024 - 11h26 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h05 ) ‌



Na rodoviária de Foz do Iguaçu, foram apreendidos 14 tabletes de maconha pesando aproximadamente 10 quilos. A droga estava escondida dentro das caixas de bonecas e seria enviada para São Paulo. Durante uma fiscalização de rotina com o auxílio dos cães farejadores, os agentes identificaram duas bagagens pertencentes a dois passageiros, que fugiram pouco antes da abordagem. As autoridades já iniciaram as investigações para identificar os responsáveis pelas malas contendo a substância ilícita.

