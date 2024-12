10ª edição do Feirão Limpe Seu Nome da CDL Blumenau começa nesta segunda-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/12/2024 - 11h52 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h38 ) twitter

Nesta segunda-feira, 02 de dezembro tem início a 10ª edição do Feirão “Limpe Seu Nome” organizado pela CDL Blumenau . O evento oferece uma oportunidade única para quem busca regularizar suas dívidas e limpar o nome com condições especiais de pagamento. O repórter Pedro Mariano traz os detalhes ao vivo e conversa com o presidente da CDL Blumenau , Antonio Bittelbrunn Junior , sobre o funcionamento do feirão, que segue até sexta-feira (06).

