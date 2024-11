10 dos 21 torcedores do Peñarol presos no RJ são soltos Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h06 ) twitter

10 dos 21 torcedores do Peñarol presos no Rio de Janeiro foram soltos. Os uruguaios não podem deixar o Brasil nem frequentar estádios de futebol. O juiz responsável pelo caso apontou a demora do Ministério Público em oferecer denúncia contra os homens. Os outros 11 presos ainda não tiveram o processo analisado pela justiça. O grupo está preso desde o dia 23 de outubro.

