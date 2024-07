Aclr |Do canal Clube da Bola no YouTube

10 anos do 7 a 1: impactos e reflexões após o maior vexame do futebol brasileiro

Há exatos 10 anos, o Brasil sofreu sua maior derrota no futebol, o famoso 7 a 1 contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Desde então, muito se discutiu sobre os impactos desse episódio histórico no esporte nacional. Nesta análise especial, exploramos como o futebol brasileiro evoluiu e quais lições foram aprendidas após esse vexame memorável.

