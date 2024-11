1ª The Ocean Race em Itajaí | Especial NDTV 35 Anos Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 06/11/2024 - 14h33 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h30 ) twitter

Em 2012, Itajaí recebeu pela primeira vez o evento The Ocean Race. Foi um momento histórico, que contou com a cobertura da NDTV. Na ocasião o evento era algo novo para a população itajaiense e, nesse contexto, o papel da NDTV foi crucial para apresentar o evento, informar sobre as regras e trazer as notícias em primeira mão.

NDTV 35 anos, mais catarinense, impossível!

