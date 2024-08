1º Sorteio | 24/08/2024 | Mundo Record de Prêmios Aclr|Do canal Mundo Record no YouTube 24/08/2024 - 11h14 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vamos começar o sábado (24) com o sorteio exclusivo para quem participou do Programa de Incentivo! Durante o Fala Brasil, um assinante de Salvador (BA) foi contemplado com um Smartphone.

Acesse: mundorecord.com.br!

#MundoRecord #MundoRecordDePrêmios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.