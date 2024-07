Aclr |Do canal Mundo Record no YouTube

Olha só o sorteio exclusivo para Assinantes-Fidelidade! Neste sábado (6), no Fala Brasil, o Smartphone do Mundo Record de Prêmios foi direto para São Paulo (SP). Show de tecnologia para esse membro, que está com a gente desde o início!

