1º DIA MINUTO UNIVER | A Rainha da Pérsia

Aclr |Do canal Univer Vídeo no YouTube

‌



A+

A-

Começou mais uma oportunidade de você ser notado por Deus, por meio do Jejum de Daniel.

Nos próximos 21 dias, seremos seu aliado com as dicas diárias do Minuto Univer. Mas não se atenha apenas a isso, pois disponibilizamos mais de dez mil horas de conteúdos que irão te ajudar.

Acesse https://www.univervideo.com/ encontre um plano que faça sentido para você e sua família e aproveite mais de 10 mil horas de conteúdo para acrescentar em sua vida.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.