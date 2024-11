@040aguiasdoasfalto: resgatistas de Viamão precisam de nova ambulância Aclr|Do canal Record RS no YouTube 15/11/2024 - 08h35 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h26 ) twitter

Viamão, na região metropolitana, tem mais de 220 mil habitantes. É considerada uma cidade de porte médio e uma das principais do estado. E a rotina de resgates no trânsito e ocorrências tem o auxílio de um grupo de voluntários. Mas a entidade precisa de ajuda para manter as atividades e, o principal, a garantia de atendimentos à população.

