Superação e conquistas: os brasileiros que deram a volta por cima na Rio 2016

A Rio 2016 entrou para a história. Atletas pouco ou nada badalados, longe do status de “riquinhos do esporte”, conquistaram as medalhas mais suadas, apesar de, talvez, menos comemoradas. Pessoas de origem humilde foram a personificação de quem vive no ...

A Rio 2016 entrou para a história. Atletas pouco ou nada badalados, longe do status de “riquinhos do esporte”, conquistaram as medalhas mais suadas, apesar de, talvez, menos comemoradas. Pessoas de origem humilde foram a personificação de quem vive no dia a dia a falta de infraestrutura fora das raias, tatames e ringues. Veja quem orgulhou o Brasil