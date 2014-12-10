Logo R7.com
Crimes brutais chocaram o Brasil

Linchamentos públicos, mortes em série e tragédias familiares marcaram o noticiário policial

Retrospectiva 2014|Do R7

Em um período de quatro horas, 12 pessoas foram executadas em quatro bairros de Campinas, no interior de São Paulo. Os crimes aconteceram no início de janeiro. A Polícia Civil investiga o envolvimento de policiais militares nos assassinatos em reação à morte de um PM de folga, na região do Ouro Verde, próximo ao local da chacina. Em resposta às mortes, a população depredou o terminal de ônibus do Vida Nova, além de incendiar três ônibus e um carro. Outros sete coletivos foram depredados. Na época, nenhum suspeito foi detido. O DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) informa que só se manifestará após a conclusão do inquérito policial
O professor Edmir de Mattos, 52 anos, pulou da sacada do prédio onde morava com o filho de seis anos no colo, após brigar com a mulher. O caso aconteceu no dia 17 de fevereiro, em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, a criança “chorava muito e pedia para o pai parar.” A mãe, uma química de 49 anos, contou que preparava um lanche para o menino, quando o marido passou a fazer ameaças. Na sequência, ele começou a agredi-la com socos e pontapés. O casal era casado havia sete anos. Um vizinho ainda tentou conversar com o pai, mas não conseguiu impedir o suicídio. A ocorrência foi investigada pelo 9º Distrito Policial de Osasco e o caso foi concluído como homicídio e suicídio consumados. Quando o acusado de homicídio também morre, o caso é arquivado
O motorista Álvaro Pedroso, de 55 anos, foi morto e esquartejado. O caso aconteceu em março deste ano em São Paulo. Partes do corpo dele foram espalhadas por ruas de Higienópolis e na Praça da Sé, ambas na região central da capital. Escutas telefônicas, câmeras de segurança e investigação levaram a polícia a localizar a amante da vítima e as duas comparsas, que confessaram o crime. As três eram prostitutas e estão presas acusadas do crime.  Marlene Gomes, Francisca Aurilene Correia da Silva e Márcia Maria de Oliveira foram indiciadas por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O MPE (Ministério Público Estadual) informou que já apresentou denúncia ao Judiciário. O caso está em segredo de Justiça 
No dia 4 de abril, o menino Bernardo Boldrini desapareceu e dez dias depois o corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em um matagal no interior de Frederico Westphalen, cidade do Rio Grande do Sul. A morte chocou o País depois que o pai e a madrasta, Leandro Boldrini e Graciele Ugulini, foram presos suspeitos da morte. Graciele é acusada de aplicar uma injeção letal em Bernardo e ter tido a ajuda de dois amigos, também presos, para enterrar o corpo. Os quatro acusados da morte aguardam julgamento
O advogado Ricardo Andrade Melo foi encontrado morto no bairro de Castelo Branco, em Salvador, após ser sequestrado pelo vizinho Paulo Roberto Filho, mais conhecido como “Paulinho Mega”, no dia 29 de abril deste ano. De acordo com a polícia, “Paulinho Mega” e um comparsa, Arivan de Almeida Morais, mantiveram o advogado em cárcere dentro de um casebre. A vítima foi morta com uma paulada na cabeça e teve o corpo jogado em uma cisterna no mesmo terreno, que depois foi lacrada
A dona de casa Fabiane Maria de Jesus, 33 anos, foi espancada até a morte por vizinhos em maio deste ano, no Guarujá, litoral de São Paulo. Ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças, por causa de um boato espalhado pela internet. As imagens do crime causaram revolta e ajudaram a polícia a identificar cinco homens, que continuam presos. Eles foram denunciados por homicídio qualificado, por motivo torpe, que impediu defesa da vítima e por meio cruel. Não foi possível identificar todos os envolvidos e a fase de instrução do processo criminal foi encerrada. A acusação já entregou as alegações finais. Agora, o juiz aguarda os argumentos da defesa para decidir se os réus irão ou não a júri popular
O zelador Jezi Lopes de Souza, de 63 anos, foi morto no dia 30 de maio no prédio onde trabalhava, na zona norte de São Paulo, e o corpo foi encontrado dois dias depois sendo queimado em uma churrasqueira, na cidade de Praia Grande, litoral paulista. O publicitário Eduardo Tadeu Pinto Martins, de 47 anos, foi preso em flagrante pela polícia. Ele confessou o crime e disse que agiu sozinho. A polícia concluiu que a mulher dele, a advogada Ieda Cristina Cardoso da Silva Martins, de 42 anos, é a mentora do crime. Um laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou que a vítima foi esquartejada em 17 partes com um serrote.  O casal está preso e foi indiciado por homicídio, fraude, premeditação e posse de arma. A dupla também é acusada da morte do ex-marido de Ieda Martins, o empresário José Jair Faria, em 2005, no Rio de Janeiro. O processo está em fase de instrução. Segundo o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), uma nova audiência está marcada para o dia 21 de janeiro. No final dessas audiências, o juiz vai decidir se os réus vão ou não a júri popular
Durante cinco dias do mês de julho, o menino Keven Gomes Sobral, de dois anos, foi dado como desaparecido em Ibirité, na Grande Belo Horizonte. Depois de registrar boletim de ocorrência e pedir ajuda para a Rede Record, a mãe do garoto acabou confessando que matou o próprio filho e escondeu o corpo em um sofá. A jovem, de 19 anos, se irritou porque a criança brincava com um celular e o jogou contra a parede. Keven sofreu traumatismo craniano e morreu na hora. No último vídeo gravado do menino, ele aparece dizendo "te amo" para a mãe
Considerado um dos maiores milionários do ramo de bebidas, Antônio Rodrigues, de 64 anos, o “Rei da Cachaça”, foi preso em agosto suspeito de pedofilia. O empresário teria abusado de dois adolescentes, segundo denúncia do Conselho Tutelar de Salinas, no norte de Minas. Rodrigues é conhecido pela vida excêntrica que leva na cidade mineira. Ele administra três das marcas mais vendidas do País: Seleta, Saliboa e Boazinha
O corpo de Geovane Mascarenhas de Santana, de 22 anos, foi localizado no Parque São Bartolomeu, em Salvador, dias após desaparecer no bairro da Calçada, após abordagem de três policiais militares, no dia 2 de agosto. Após exame de DNA, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia confirmou que os restos mortais encontrados no local eram do jovem. Em depoimento, os policiais informaram ter liberado o rapaz, após uma vítima de assalto não reconhecê-lo como o homem que tinha praticado o roubo
Uma empresária morreu e sua irmã ficou ferida após serem esfaqueadas pelo tio, no dia 2 de setembro, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, na RMS (região metropolitana de Salvador), durante uma briga por causa de uma pensão de R$ 14 mil. Luciana Augusta Teixeira Lustosa Machado (à direita na foto), de 34 anos, e Silvia Augusta Teixeira Lustosa, 31, foram socorridas para o HGMF (Hospital Geral Menandro de Farias), mas Luciana não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo
Um traficante de drogas que confessou ter decapitado um suspeito de pedofilia foi detido no bairro Vila Ecológica, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Lázaro dos Santos Sena, 19 anos, guardou a cabeça da vítima na própria geladeira por três meses e enterrou o crânio quando o cheiro do cadáver ficou forte. O jovem foi preso em setembro, durante uma operação da Polícia Civil e disse que matou a vítima porque ela mostrou as partes íntimas para dois menores
O vigilante Thiago Henrique Gomes da Rocha, de 26 anos, é apontado como o autor de 39 mortes em Goiânia, entre elas 14 das 16 mortes cometidas por motociclistas investigadas por uma força-tarefa da Polícia Civil. Ele foi apresentado no dia 16 de outubro e confessou todos os crimes. Na casa do suspeito, a polícia encontrou moto, arma e recortes de jornais sobre as vítimas
A jovem Elisângela Maciel Fernandes (foto à direita acima), de 22 anos, está presa suspeita de torturar uma rival com um cigarro, em Praia Grande, no litoral paulista. As imagens da violência espalharam-se pelas redes sociais, no final de setembro, provocando revolta entre os internautas. A vítima, uma adolescente de 17 anos, foi agredida por causa de uma suposta traição amorosa. Elisângela se apresentou à polícia depois de cerca de um mês desaparecida, durante as eleições, e foi presa. Segundo a polícia, ela acreditou que estaria protegida pela lei eleitoral, mas nem possui título de eleitor. Uma amiga Elisângela, Jackeline Justino de Souza (foto à direita abaixo), de 21 anos, também foi presa. A jovem filmou as agressões com o celular da vítima. A delegada Rosemar Cardoso Fernandes, responsável pelo caso, informou que o inquérito foi concluído e enviado à Justiça. As duas foram indiciadas por sequestro, cárcere privado e tortura
Um empresário morreu após ser queimado dentro do próprio restaurante, no dia 19 de outubro, no município de Feira de Santana, localizado a cerca de 100 km de Salvador, devido à uma briga por causa de um imóvel. Gerônimo Navarro da Silva Filho, 29 anos, usou uma algema plástica para imobilizar Manoel Carlos Santana, 61, jogou álcool na vítima e ateou fogo. O homem ainda correu pelas ruas com o corpo em chamas e populares tentaram socorrê-lo. A vítima foi encaminhada ao HGCA (Hospital Geral Clériston Andrade) com 99% do corpo queimado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.  O empresário conseguiu revelar o nome do autor do crime no caminho para a unidade hospitalar 
Um bebê de seis meses foi morto com pancadas na cabeça em Belo Horizonte. O pai do menino, Gedeon Fernandes, confessou ter matado a criança com uma chave turquesa porque o filho não parava de chorar. O açougueiro teria dado socos e golpes com a ferramenta enquanto dava banho no bebê, em setembro. Para a Polícia Civil, Fernandes disse que estava arrependido
Uma idosa de 87 anos foi estuprada por um jovem, de 18, em um povoado do norte de Minas Gerais. A vítima, que era virgem, foi atacada dentro de casa, em Aparecida do Mundo Novo. A idosa mora sozinha em um local afastado, tem sérios problemas de visão e escuta muito pouco. Luciano Cardoso dos Reis contou que apagou as luzes da casa para que a vítima não o reconhecesse e fugiu logo depois. O suspeito foi preso em novembro, 40 dias após o ocorrido, e confessou ter cometido o abuso
Na madrugada do dia 25 de novembro, o belga Louis Emile Ghislain Marot, 52 anos, foi morto pela esposa, Elaine Marques Marot, 28 anos. De acordo com a polícia, a acusada colocou um tranquilizante no chá do marido e depois desferiu uma facada no pescoço da vítima, que ainda acordou e correu atrás de Eliane. Mas, o belga não resistiu aos ferimentos e morreu no jardim da casa onde eles moravam, em Vera Cruz, na RMS (região metropolitana de Salvador)
Um dos crimes que mais chocou o Distrito Federal e o Brasil ocorreu no Entorno do DF, na cidade goiana de Pirenópolis. A jovem Loanne Rodrigues da Silva Costa, de 19 anos, foi assassinada com explosivos em Pirenópolis (GO). Durante todo o ano de 2014, a repercussão do caso chamou a atenção da população. Segundo inquérito final da Polícia Civil, concluído em novembro de 2014, Loanne foi morta pelo padrasto Joaquim Lourenço da Luz, de 47 anos, que se matou em seguida. Os corpos dos dois foram encontrados abraçados e amarrados em uma árvore no Morro do Frota, local de trilhas e cachoeiras. Eles estavam com explosivos amarrados em seus corpos. Relembre o caso

