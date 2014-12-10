Crimes brutais chocaram o Brasil

Em um período de quatro horas, 12 pessoas foram executadas em quatro bairros de Campinas, no interior de São Paulo. Os crimes aconteceram no início de janeiro. A Polícia Civil investiga o envolvimento de policiais militares nos assassinatos em reação à...

Em um período de quatro horas, 12 pessoas foram executadas em quatro bairros de Campinas, no interior de São Paulo. Os crimes aconteceram no início de janeiro. A Polícia Civil investiga o envolvimento de policiais militares nos assassinatos em reação à morte de um PM de folga, na região do Ouro Verde, próximo ao local da chacina. Em resposta às mortes, a população depredou o terminal de ônibus do Vida Nova, além de incendiar três ônibus e um carro. Outros sete coletivos foram depredados. Na época, nenhum suspeito foi detido. O DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) informa que só se manifestará após a conclusão do inquérito policial