Greve dos Caminhoneiros

Confira testes feitos pelo R7 com detectores de IA

O R7 testou a confiabilidade das plataformas que detectam uso de inteligência artificial em obras publicadas. A reportagem usou dois sistemas, o ZeroGPT e o GPT Zero, para analisar o trecho inicial do filme Star Wars Episódio 4, do diretor George Lucas, o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, o famoso discurso de Martin Luther King Jr., de 1963, a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Nações Unidas. As desenvolvedoras dos detectores de IA admitem que os programas não são confiáveis.