Greve dos Caminhoneiros

Usuários descobrem demissão por meio de mensagem de aplicativo
Na rede, trabalhadores relatam surpresa com a medida
Confira testes feitos pelo R7 com detectores de IA
O R7 testou a confiabilidade das plataformas que detectam uso de inteligência artificial em obras publicadas. A reportagem usou dois sistemas, o ZeroGPT e o GPT Zero, para analisar o trecho inicial do filme Star Wars Episódio 4, do diretor George Lucas, o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, o famoso discurso de Martin Luther King Jr., de 1963, a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Nações Unidas. As desenvolvedoras dos detectores de IA admitem que os programas não são confiáveis.
Veja fotos do Record nas Cidades deste sábado, no Riacho Fundo 2
Mais uma edição do Record nas Cidades chegou ao Distrito Federal. Neste sábado (25), a região administrativa do Riacho Fundo 2 recebeu o evento gratuito com shows, serviços e muitos prêmios.
Após morte do Joca, tutores fazem manifestações em aeroportos do país
Donos de cães da raça golden retriever se reuniram neste domingo (28) em aeroportos do país para fazer uma manifestação em defesa da regulamentação do transporte aéreo de cachorros de grande porte. A iniciativa foi motivada pela morte do cão Joca, um golden de quatro anos que morreu durante um voo operado pela Gol, no último dia 22.
Marco Ricca: polícia investiga restos no carro do irmão do ator
Giuliano Ricca está desaparecido desde outubro de 2014 e o carro dele foi encontrado em uma ribanceira, à beira da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro