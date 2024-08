Você Sabia? O final chocante de Família Dinossauros e seus segredos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 13/08/2024 - 19h37 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h48 ) ‌



A série "Família Dinossauros" é um clássico que marcou gerações, e seu icônico bordão "Não é a mamãe!" ainda ressoa na memória de muitos. No entanto, o último episódio da série gerou uma onda de controvérsias e reações divididas entre os fãs. O episódio final é lembrado por seu desfecho chocante e, até hoje, é envolto em mistérios e debates. Neste quadro especial do "Você Sabia", vamos explorar o que realmente aconteceu no final da série e por que ele causou tanta polêmica. Assista à nossa reportagem e descubra os detalhes que você talvez não conheça!

