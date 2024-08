Vítima morta a tiros é jogada de carroça em frente à casa da mãe | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 12h03 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h03 ) ‌



A Polícia de Uberlândia está investigando uma tentativa de homicídio que resultou em um homem de 32 anos com morte cerebral confirmada na tarde de hoje. A vítima foi baleada na cabeça e posteriormente jogada de uma carroça na frente da casa da mãe, localizada no bairro Santa Mônica. Testemunhas relataram ter visto três homens na carroça, dois em pé e um deitado no assoalho, antes de encontrarem o corpo na rua Antônio de Souza Franqueiro, com lesões graves na cabeça.

O homem, que estava em situação de rua, foi socorrido e levado à UTI com uma perfuração no crânio. A testemunha que acionou a polícia informou que a vítima foi deixada na rua onde sua mãe de criação mora. Durante a perícia, um boné azul foi encontrado e apreendido como parte das evidências. As investigações estão em andamento para identificar e localizar os responsáveis pelo crime. Infelizmente, a equipe médica confirmou a morte cerebral da vítima.

