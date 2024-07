Vítima foi foi morta a facadas: acusado de matar a farmacêutica Daiane é julgado em Canoinhas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 18/07/2024 - 14h58 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h43 ) ‌



Estamos acompanhando na Tribuna do Povo o desdobramento do caso da farmacêutica Daiane Vogt, que teria sido morta a facadas em setembro de 2023. Agora, o acusado do crime, seu ex-companheiro, está passando por julgamento. Edinei Wassoaski traz todos os detalhes deste caso que chocou a comunidade. O julgamento é um passo importante para buscar justiça para Daiane e sua família. Acompanhe conosco todas as atualizações sobre este caso.

