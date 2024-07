Vítima de Rafael Cardoso fala pela primeira vez sobre caso de agressão; veja novas imagens da briga

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

O Domingo Espetacular faz revelações sobre o caso do ator Rafael Cardoso, que foi flagrado agredindo o gerente de um bar no Rio de Janeiro. O galã da televisão brasileira deu uma sequência de socos e chutes no homem. Agora, a vítima fala do ataque pela primeira vez sobre o caso.

