Violência doméstica em Canoinhas: homem preso por agredir a companheira

Uma mulher foi agredida por seu companheiro em Canoinhas, resultando na prisão do agressor em flagrante. A ocorrência de violência doméstica é alarmante e levanta questões sobre a segurança das mulheres em suas próprias casas. Edinei Wassoaski traz os detalhes deste caso na Tribuna do Povo, destacando a importância de denunciar a violência e buscar apoio para as vítimas. Acompanhe a reportagem e saiba mais sobre as medidas que estão sendo tomadas.

