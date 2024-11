Violência contra mulheres: brasil é o quinto país que mais mata pelo gênero Aclr|Do canal Record RS no YouTube 26/11/2024 - 10h21 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h32 ) twitter

Dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres. No Rio Grande do Sul, o número de casos de feminicídio em 2024, chega a 53. Em mais de 81% desses crimes, o autor foi o companheiro ou ex-companheiro das vítimas. São dados preocupantes, que reforçam a importância de iniciativas e políticas públicas para proteger essas mulheres que sofrem violência de gênero.

