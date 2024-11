Vereadores de Chapecó identificam problemas durante visita às obras do Rio Chapecozinho Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h21 ) twitter

Os vereadores de Chapecó realizaram a quarta visita às obras do projeto Chapecozinho, que tem como objetivo a revitalização do Rio Chapecozinho. Durante a fiscalização, a comitiva encontrou diversos problemas que podem impactar o andamento do projeto. O repórter Geovan Petry traz mais informações sobre as dificuldades encontradas e as possíveis soluções para garantir que a obra avance sem novos contratempos. A situação foi motivo de preocupação para os vereadores, que buscam soluções rápidas para o projeto.

