Ver Mais Gourmet: Dicas de Embalagens para Suas Marmitas Diárias
30/08/2024 - 14h31 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h28 )



No episódio de hoje do Ver Mais Gourmet, abordamos um tema que tem ganhado cada vez mais relevância: as marmitas. Elas são uma opção prática para o dia a dia, mas escolher a embalagem correta pode fazer toda a diferença na conservação e sabor dos alimentos.

