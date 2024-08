Vela acesa causa incêndio e destrói casa na Vila Militar em Uberaba | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/08/2024 - 08h54 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h42 ) ‌



Em Uberaba, um incêndio destruiu uma casa na Vila Militar, possivelmente causado por uma vela acesa. A moradora relatou aos bombeiros que, devido à falta de energia, acendeu a vela e saiu para comprar um lanche para a filha que estava com fome. Ao retornar, encontrou a residência em chamas.

O Corpo de Bombeiros atuou no combate ao incêndio, mas a estrutura da casa foi gravemente afetada, com trincas e danos no telhado devido à alta temperatura. Felizmente, não houve vítimas. A Defesa Civil foi acionada para realizar uma vistoria no imóvel, dado o risco de desabamento, e a moradora foi orientada a deixar o local até que as avaliações de segurança sejam concluídas.

