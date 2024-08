Veja quais regiões brasileiras têm foco de incêndio Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 26/08/2024 - 11h48 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h55 ) ‌



São Paulo apresenta 48 cidades em estado de alerta devido a incêndios. O governo federal indica que muitos desses incêndios podem ter origem criminosa. Um mapa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Sistema de Proteção da Amazônia mostra áreas afetadas por incêndios no Brasil inteiro. As regiões com maior incidência são Pantanal e Amazônia.

No estado de São Paulo, as cidades mais impactadas incluem Ribeirão Preto e Votuporanga.

‌



‌



