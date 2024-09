Vara Regional de Garantias de Caçador atenderá 10 municípios Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 11h16 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h26 ) ‌



Uma importante novidade para a região do Meio-Oeste: foi aprovada a criação da Vara Regional de Garantias de Caçador. Esta nova vara terá a responsabilidade de atender 10 municípios, oferecendo um suporte especializado para questões jurídicas e garantias. O repórter Geovan Petry traz todos os detalhes sobre esta nova estrutura, incluindo a importância da criação da vara para a eficiência do sistema judicial na região e como isso beneficiará os cidadãos e as administrações locais. Fique por dentro das mudanças e do impacto esperado com a nova resolução.

