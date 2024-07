Aclr |Do canal Clube da Bola no YouTube

Descubra as últimas novidades do futebol catarinense com Eduardo Florão, diretamente de Chapecó, onde a Chapecoense busca se reerguer após uma sequência de derrotas. Além disso, saiba mais sobre as expectativas de Vagner Love e sua contribuição no Avaí, enquanto o time se prepara para enfrentar o Novorizontino em busca da liderança.

