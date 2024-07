Última parcela do auxílio emergencial cai na conta dos beneficiários nesta terça (29)

Alto contraste

Mais de três milhões de beneficiários do auxílio emergencial irão receber nesta terça-feira (29) a última parcela do programa do governo federal. No entanto, saque e transferência podem ser feitos apenas no dia 27 de janeiro de 2021. Nesta edição do Boletim JR 24 Horas, veja também: Reajuste do aluguel fecha o ano com aumento de mais de 23%.

