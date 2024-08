UFU retoma às aulas após paralisação | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/08/2024 - 13h35 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h00 ) ‌



Após um período de interrupção devido à greve dos servidores técnico-administrativos e docentes, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) retornou às atividades acadêmicas nesta segunda-feira. O primeiro semestre letivo de 2024, que havia sido iniciado em 20 de maio e suspenso no dia 12 de junho, será retomado e se estenderá até 23 de novembro.

Para garantir a compensação dos 18 dias letivos perdidos em decorrência da greve, o Conselho Universitário da UFU aprovou um novo calendário acadêmico. A resolução, aprovada por ampla maioria, estabelece que o segundo semestre letivo terá início em 9 de dezembro de 2024 e se encerrará em 12 de maio de 2025.

Com o retorno das aulas, a comunidade acadêmica da UFU poderá retomar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, buscando recuperar o tempo perdido e alcançar as metas estabelecidas para o ano letivo. É importante ressaltar que a greve, embora tenha causado interrupções no calendário acadêmico, também evidenciou a importância da valorização dos servidores e a necessidade de investimentos na educação superior pública.

