Uberlândia sedia a 3ª edição do Fórum Regional de Comunicação e Administração Pública 03/12/2024 - 18h19 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h43 )

Uberlândia recebeu a terceira edição do Fórum Regional de Comunicação e Administração Pública, o FORÇA, que reuniu cerca de 250 participantes, incluindo mais de 60 prefeitos eleitos da região, além de suas equipes, primeiras-damas, vereadores, futuros secretários e assessores. O evento teve como foco principal o planejamento e os desafios para as próximas gestões, oferecendo uma programação de palestras e painéis com propostas e estratégias para melhorar a administração pública.

Durante o FORÇA, foram discutidos temas essenciais como gestão pública, saúde, esporte e questões sociais. Deputados também foram convidados a palestrar, proporcionando insights valiosos sobre os desafios enfrentados pelas gestões municipais e estratégias de comunicação eficazes. O evento se consolidou como uma importante plataforma de aprendizado e troca de experiências entre os gestores públicos da região.

Veja Mais AQUI:

https://www.youtube.com/watch?v=ahFSoof34QU

https://www.youtube.com/watch?v=75r9ZyQhdC0

https://www.youtube.com/watch?v=SN9RNq5qG1Y

