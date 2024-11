Uberlândia lança plataforma digital para facilitar a adoção de animais | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/11/2024 - 07h56 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h50 ) twitter

Foi lançado ontem o site E-Pets, um espaço digital que visa facilitar a adoção de animais e fomentar doações para a causa animal. O site, acessível pelo portal da Prefeitura de Uberlândia, busca conectar animais disponíveis para adoção com pessoas interessadas, promovendo políticas públicas em prol do bem-estar animal. A plataforma também oferece informações sobre locais de castração, orientações para doação e recebimento de objetos pet, além de direcionar usuários para o programa “Adote um Animal”, onde os pets aparecem com foto, nome, idade, raça e descrição comportamental, permanecendo cadastrados por até 30 dias.

O lançamento do E-Pets incluiu a oficialização de um banco de ração e utensílios, que também foi inaugurado hoje. No evento, uma empresa privada do setor de alimentos para animais assinou o termo de doação de uma tonelada de ração, que será utilizada para abastecer o banco. O espaço está preparado para receber doações de medicamentos, coleiras, roupas, casinhas, brinquedos e outros itens, que serão destinados a protetores independentes, organizações civis registradas no Núcleo de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, além de famílias de baixa renda que comprovem a posse de animais domésticos.

Além disso, a iniciativa prevê ações de saúde e controle populacional, como a ampliação dos procedimentos realizados no Hospital Veterinário e novas campanhas de castração. Entre 2023 e 2024, foram realizadas mais de 17 mil castrações em parceria com o hospital, reforçando o compromisso de Uberlândia com a sustentabilidade e o bem-estar animal.

