Uberlândia brilha nas águas de Paris: 11 nadadores do Praia Clube na Seleção Brasileira paralímpica Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/07/2024 - 17h06 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h42 ) ‌



Uberlândia vibra com a convocação de 11 nadadores do Praia Clube para a Seleção Brasileira Paralímpica que disputará os Jogos de Paris 2024! A cidade se consolida como um celeiro de talentos na natação paralímpica, figurando entre as que mais enviam atletas para a delegação nacional.

Entre os convocados, três medalhistas de Tóquio 2021:

Gabriel Araújo: o jovem prodígio que conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil na Paralimpíada com recorde mundial nos 100m borboleta, além de 2 pratas e 1 bronze. Aos 22 anos, ele busca ainda mais conquistas em Paris.

Gabriel Meloni: medalhista de bronze nos 100m livre.

Laila Abate: também conquistou o bronze nos 100m livre.

Para os nadadores, a volta à Paralimpíada representa uma grande responsabilidade, especialmente em um cenário diferente. A equipe do Praia Clube, hexacampeã brasileira de natação, se prepara intensamente para as provas, com a certeza de que Uberlândia estará torcendo por cada braçada.

