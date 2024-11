Turista maranhense é encontrado morto em cachoeira de Minas Gerais Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 06/11/2024 - 13h43 (Atualizado em 07/11/2024 - 02h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pedro Henrique Souza dos Santos Lopes, de 28 anos, natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão, foi encontrado morto em uma cachoeira localizada na Serra do Papagaio, em Aiuruoca (MG). Ele estava hospedado em um chalé próximo à região e saiu para visitar a famosa cachoeira do Fundão e não foi mais visto.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.