Tudo sobre a hospedagem do "Conestoga Wagon"! #dicas #orlando #hotelfazenda

O @westgateranch é um hotel fazenda que fica há menos de uma hora e meia de Orlando! Esse lugar é verdadeiramente um paraíso!!!

São vários tipos de hospedagem aqui… que variam de $59 dólares a diária até $1500 dólares 🤑

O Conestoga Wagon que é esse do vídeo no qual ficamos hospedados é a categoria luxo do hotel, e na alta temporada pode custar até US$1500 a diária.

Nele dormem até 6 pessoas!!!

Mas o hotel tem até mesmo barracas (simmm, barraca para você acampar) tem tendas, tem quartos comuns de hotel, motorhome… estadia para todos os “bolsos”.

A maioria das atividades do hotel são pagas a parte e custam de 30 a 60 dólares por pessoa (hospedagem de categoria luxo, tem elas praticamente todas na inclusas no valor da diária).

O complexo tem restaurantes, arcade, escape room, tiros, arco e flecha, capela com missa todos os domingos, rodeio todo sábado e muito mais… é verdadeiramente um lugar perfeito para descansar, se desconectar do mundo e se conectar com a natureza. 🏕️

