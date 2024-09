Tudo em dobro no #MundoRecord em setembro: assine o Plano Bronze e tenha duas chances de ganhar! Aclr|Do canal Mundo Record no YouTube 11/09/2024 - 18h28 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em dobro é muito melhor, não é mesmo, Humberto? Em setembro, os assinantes do Plano Bronze do Mundo Record terão duas vezes mais chances de serem contemplados com presentes incríveis!

​Entre para o time em mundorecord.com.br!

#MundoRecord #MundoRecordDePrêmios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.