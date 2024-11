Três homens são presos por manter trabalhadores em condição análoga à escravidão em Içara Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/11/2024 - 08h13 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h16 ) twitter

A Polícia Militar prendeu três homens acusados de submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão no município de Içara, Sul de Santa Catarina. A operação ocorreu após denúncias e constatou situações degradantes no local. A repórter Rachel Schneider está ao vivo com mais detalhes sobre o caso e as medidas adotadas pelas autoridades.

