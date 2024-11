Treinador de basquete veterano inspira crianças na China Aclr|Do canal Record News no YouTube 20/10/2024 - 20h00 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h03 ) twitter

Um treinador de basquete veterano tem servido de inspiração para milhares de crianças na China. Mesmo com 72 anos de idade, Zang Zeng não poupa energia para ensinar o esporte aos pequenos alunos, em uma cidade no norte do país. Desde 2008, ele realiza um treinamento intensivo de dois meses, com foco no desenvolvimento das habilidades básicas, como passes e controle de bola.

