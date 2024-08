TRE-MG e Assembleia Legislativa renovam parceria para combater desinformação nas eleições de 2024 Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 09h33 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h49 ) ‌



O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e a Assembleia Legislativa de Minas renovaram sua parceria para combater a desinformação durante o período eleitoral. A Assembleia está desenvolvendo uma campanha de conscientização sobre o tema, com peças publicitárias que serão divulgadas na internet, redes sociais, rádios e televisões. A campanha de 2024 usará o lema "Voz da Democracia", alinhado à logomarca oficial das eleições deste ano.

O objetivo dessa colaboração é promover ações conjuntas das duas instituições para enfrentar a desinformação no processo eleitoral. O convênio agora também permite que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) estabeleça parcerias com câmaras municipais e prefeituras para ampliar a veiculação das peças da campanha.

O presidente do TRE-MG, Ramom Tácio, destacou que a desinformação, embora não seja nova, tem se tornado cada vez mais sofisticada. Ele expressou a satisfação do tribunal em contar com a parceria da Assembleia para combater esse problema. Por sua vez, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite (MDB), enfatizou que a renovação da parceria é crucial para o fortalecimento da democracia.

