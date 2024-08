Tragédia em Joinville: idoso em cadeira de rodas morre em atropelamento Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 29/08/2024 - 15h13 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h55 ) ‌



Um trágico acidente ocorreu em Joinville, onde um idoso de 75 anos, identificado como Nivaldo, foi atropelado enquanto atravessava uma faixa de pedestres em uma cadeira de rodas. O acidente resultou na morte do idoso e gerou grande comoção na comunidade. Felipe Bambace está no local do incidente e traz todas as informações detalhadas sobre o que ocorreu e as circunstâncias envolvidas. Acompanhe a reportagem completa na Tribuna do Povo.

