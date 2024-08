Thaisa recebe carinho de Rayssa e Rebeca ap√≥s derrota. ūüď≤ #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 08/08/2024 - 16h49 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h02 ) ‚ÄĆ



Thaisa, jogadora da sele√ß√£o brasileira feminina de v√īlei, recebeu o carinho das medalhistas ol√≠mpicas Rayssa Leal e Rebeca Andrade. A sele√ß√£o do v√īlei deu adeus ao sonho do ouro ol√≠mpico ap√≥s derrota na semifinal contra os Estados Unidos. A disputa pelo bronze acontece no s√°bado (10) contra a Turquia.

