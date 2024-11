Tentativa de furto termina em agressão: homem é encontrado ferido em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/10/2024 - 09h42 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 50 anos foi encontrado com ferimentos de faca em uma casa no bairro Vigilato Pereira, em um incidente que ocorreu na noite desta segunda-feira. A vítima foi localizada caída perto da porta de entrada da residência, com ferimentos na barriga e nos braços. Apesar da gravidade das lesões, o homem estava consciente e orientado, sendo rapidamente levado ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para tratamento.

De acordo com informações preliminares, o caso ainda é um mistério para as autoridades. Testemunhas relataram que um homem teria entrado pelos fundos da casa com a intenção de furtar objetos, mas acabou se deparando com a vítima. Não está claro se o suspeito já estava armado com a faca no momento da invasão. A Polícia Militar estava presente no local para os procedimentos de rotina quando a viatura do Corpo de Bombeiros chegou.

As investigações estão em andamento, e a Polícia Militar foi contatada para fornecer mais detalhes sobre o caso. As circunstâncias exatas da agressão e a identidade do suspeito ainda não foram esclarecidas, e as autoridades continuam a apurar os fatos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Bydv8nFzp9g

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=VGZdhPquYXw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=HgqzCBe4-Zc

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.