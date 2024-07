Tenente da polícia militar fala sobre o caso do homem que agrediu e ameaçou companheira grávida Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/07/2024 - 15h09 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h40 ) ‌



Um homem foi preso em flagrante em Patos de Minas após agredir sua companheira grávida de três meses e a filha dela de seis anos. Segundo o boletim de ocorrência, o indivíduo, que possui histórico de uso de drogas, teria iniciado as agressões na manhã do dia do crime, quebrando objetos da casa e ameaçando a vida da família com uma faca.

A vítima, em desespero, aproveitou um momento de distração do agressor e pulou a janela com a filha, buscando refúgio e pedindo ajuda a vizinhos.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o homem escondido em uma quadra do bairro. Durante a prisão, a PM foi informada de que o indivíduo era suspeito de um homicídio ocorrido na mesma região dias antes. A faca utilizada nas ameaças foi apreendida na residência.

Além das agressões físicas e psicológicas sofridas pela mulher e pela criança, o homem também teria ameaçado tirar a vida do bebê que a companheira gesta.

