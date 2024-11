Suspeito de matar motorista de aplicativo é preso após dez meses foragido | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/11/2024 - 09h25 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h01 ) twitter

A Polícia Civil de Minas Gerais, em parceria com as forças de segurança de Goiás, prendeu o suspeito de matar o motorista de aplicativo Wlener de Oliveira, após dez meses de investigações. O homem, que estava foragido desde o crime, foi localizado em uma fazenda na zona rural de Goiás e levado para o presídio de Quirinópolis. Durante a prisão, ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

O crime aconteceu em 28 de janeiro deste ano, após uma discussão de trânsito entre o suspeito, um feirante, e a vítima. Wlener, que finalizava uma corrida, desceu do carro para discutir com o feirante e acabou sendo baleado. O suspeito tem antecedentes criminais, incluindo passagens por tentativa de homicídio, lesão corporal e desacato. A prisão do homem foi um alívio para a família de Wlener, que aguardava por justiça.

