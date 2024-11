Sua saúde: especialista tira dúvidas sobre osteoporose e saúde dos ossos Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 17/10/2024 - 14h56 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h11 ) twitter

No quadro Sua Saúde desta quinta-feira (17), a médica reumatologista, Viviane Silva Batlee, tira dúvidas sobre a saúde dos ossos. No dia 20 deste mês é celebrado o Dia Nacional da Osteoporose. A data serva para lembrar da importância da prevenção e cuidado com essa doença que pode trazer complicações, principalmente para idosos. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com 50 anos ou mais sofrerão uma fratura osteoporótica.

