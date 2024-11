Sobre a inauguração da Mercadoteca Batel com Raphael Zanette e Adriana Tambosi Aclr|Do canal Grands no YouTube 21/10/2024 - 19h30 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h20 ) twitter

No último sábado (19), o Grands por Bessa recebe Daniela Tambosi e Raphael Zanette para falar sobre a Mercadoteca Batel, que foi inaugurada na última segunda-feira (14) em um evento para convidados e a imprensa no Shopping Crystal. O espaço conta com 16 operações gastronômicas e também de entretenimento.

#mercadoteca #shoppingcrystal

