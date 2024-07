Setor comércio cresce pelo 5º mês seguido com alta de 1,2% em maio

‌



As vendas do comércio cresceram 1,2% em maio na comparação com mês de abril. É o quinto mês seguido de alta, o que faz o setor alcançar o maior volume da série histórica do IBGE, desde janeiro de 2000. Até então o recorde era em abril. A Pesquisa Mensal do Comércio foi divulgada hoje. O setor acumula expansão de 5,6% em 2024 e 3,4% nos últimos 12 meses. O que mais impulsionou esse número positivio foi o supermercado. O segmento responde por mais da metade do volume de vendas do comércio. Na sequência vieram artigos de uso pessoal e vestuário e calçados. O assessor econômico da Fecomercio, Fábio Pina, analisa esse bom momento.

