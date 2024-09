Setembro Amarelo: SC lança campanha para saúde mental de crianças e adolescentes Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 03/09/2024 - 20h30 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h29 ) ‌



Neste mês de setembro, conhecido nacionalmente como Setembro Amarelo, dedicado à prevenção do suicídio, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina lançou uma importante campanha de conscientização voltada para a saúde mental de crianças e adolescentes. A iniciativa busca promover a importância do cuidado com a saúde mental dos jovens e fornecer recursos e informações para ajudar na identificação e no tratamento de problemas emocionais.

