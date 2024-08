Serra do Cipó, Serra do Brigadeiro e outras áreas protegidas são devastadas por incêndios Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/08/2024 - 10h43 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h13 ) ‌



Nos últimos dias, brigadistas, militares do Corpo de Bombeiros e voluntários têm se empenhado para combater incêndios em sete parques de Minas Gerais. As chamas já consumiram milhares de hectares das unidades de conservação, incluindo a Serra da Moeda, o Parque Estadual Serra do Brigadeiro e o Parque Nacional da Serra do Cipó, onde o fogo começou no domingo e devastou mais de 6 mil hectares.

Para enfrentar a situação foram mobilizados até aviões para auxiliar no combate aos incêndios. As portarias do Parque Nacional da Serra do Cipó foram fechadas, e a visitação está suspensa para garantir a segurança e permitir que o órgão se concentre na contenção das chamas. O Instituto destaca que o período de estiagem, com temperaturas elevadas e baixa umidade, cria condições propícias para a propagação dos incêndios. Embora o uso de fogo seja proibido nessa época, há suspeitas de que o incêndio tenha sido causado por ação humana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as operações de combate aos incêndios continuarão ao longo da semana, enfrentando dificuldades devido aos fortes ventos, altas temperaturas e à complexidade da topografia do terreno.

